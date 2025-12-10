Opel показал новые Astra и Astra Sports Tourer

Opel официально представил обновленные версии хэтчбека Opel Astra и универсала Opel Astra Sports Tourer, которые дебютируют для широкой публики на Брюссельском автошоу в январе 2026 года. Для бренда это ключевое событие следующего года: популярная модель С-класса получила новое оформление, расширенный перечень технологий и существенные обновления электрической версии.

Основные обновления модели

Обновленный Astra получил переработанный передний дизайн с фирменной панелью Opel Vizor, которая стала более узкой и точной. Главной визуальной новацией стал подсвечиваемый логотип Opel Blitz, который ранее применялся только на флагманском Grandland. Новый стилистический подход базируется на решении из концепт-кара Corsa GSE Vision Gran Turismo: световые линии, исходящие из логотипа, формируют характерную оптико-дизайнерскую композицию передней части авто.

Модель получила новые колесные диски размером 17 и 18 дюймов, а также новые цвета кузова Kontur White и Klover Green, которые формируют контраст с черной крышей. Автомобиль сохранил характерный для марки сдержанный, технически выдержанный стиль, однако новое оформление делает его более выразительным и визуально динамичным.

Фары Intelli-Lux HD

Одним из главных технологических изменений стало появление адаптивных матричных фар Intelli-Lux HD, которые содержат более 50 тысяч LED-элементов. Система впервые была применена на Grandland, а теперь доступна и для Astra.

Адаптивная оптика формирует высокоточный и широкий световой конус, автоматически выключает отдельные светодиоды, чтобы не ослеплять встречный транспорт, и меняет интенсивность света в соответствии с погодными условиями. Механизм подсветки поворотов работает в зависимости от угла поворота руля, обеспечивая дополнительную видимость в темноте и ликвидируя "тени" в зоне поворота. Также система автоматически уменьшает блики от дорожных знаков, что повышает комфорт вождения.

Сиденья Intelli-Seats

В интерьере обновленной модели сохранена лаконичная структура, характерная для современного дизайна Opel. Все комплектации теперь включают сиденья Intelli-Seats, которые имеют специальную форму для снижения давления на центральную часть позвоночника и повышения комфорта во время длительных поездок.

Доступны также сертифицированные AGR-сиденья с электрическими регулировками, вентиляцией, подогревом и функцией массажа. Материалы отделки созданы на основе переработанного сырья, что соответствует экологической концепции бренда Greenovation.

Увеличенный пробег электрической версии

Электрический Opel Astra Electric получил батарею на 58 кВт-ч и теперь способен преодолевать до 454 километров по циклу WLTP. Это увеличение примерно на 34 километра по сравнению с предыдущей версией.

Также электрический вариант впервые поддерживает технологию V2L, которая позволяет использовать авто как мобильный источник электроэнергии для внешних устройств, включая электровелосипеды, туристическими приборами или как резервное питание.

Варианты кузова

Обновленный хэтчбек предлагает багажный объем до 1339 литров при сложенных задних сиденьях. Универсал Astra Sports Tourer обеспечивает до 1634 литров полезного объема и предлагает трансформацию сидений в формате 40:20:40. Эти параметры сохраняют модель в числе самых практичных в своем классе.

Ждем презентацию

Подробный перечень силовых агрегатов и технических характеристик будет обнародован во время мировой премьеры на Брюссельском автошоу в январе 2026 года