По брендом Opel будут продавать в Европе китайский Leapmotor B10

Проект стал бы первым случаем, когда Stellantis официально выпустит автомобиль китайского производства под брендом из своего портфеля. Как сообщает Carscoops, ссылаясь на Automobilwoche, компактный электрический внедорожник Leapmotor B10 может стать основой нового кроссовера Opel.

Его выпуск рассматривают как “интересную возможность предложить хорошо оснащенный и доступный электромобиль в сегменте компактных SUV”. Leapmotor частично принадлежит концерну Stellantis и активно расширяет свое присутствие на глобальном рынке. Leapmotor B10 - это электромобиль на платформе LEAP3.5 с современным интерьером, продвинутыми системами помощи водителю и опцией удлинения запаса хода.

Как будет выглядеть ребрендинг китайского кроссовера пока неизвестно. Вероятно, дизайн адаптируют к стилю Opel - добавят фирменную решетку Vizor, световую подпись Compass и логотип Blitz. Остальные кузова, по предварительным оценкам, останутся без изменений. Leapmotor B10 имеет длину 4515 мм, так что в модельной иерархии Opel он разместится между Frontera и Grandland, конкурируя с VW ID.4, Skoda Elroq и BYD Atto 3.

Чтобы избежать повышенных европейских тарифов на импорт китайских автомобилей, Stellantis рассматривает производство модели в Сарагосе (Испания) - на том же заводе, где уже выпускают Opel Corsa и Mokka. Локальная сборка позволит компании обойти 30% совокупных пошлин и предложить более привлекательную цену для европейских покупателей.

На данный момент Leapmotor B10 уже продается в Европе. В Германии этот кроссовер стоит от 29 900 евро, тогда как Opel Frontera Electric стартует с 28 990 евро. Если производство наладят в Европе, цена нового электромобиля Opel может быть еще ниже - что сделает ее реальным конкурентом не только китайским брендам, но и Volkswagen или Skoda.

Согласно данным Dataforce, Leapmotor продала в Европе 16 485 автомобилей за первые девять месяцев 2025 года, большинство из которых - компактные городские модели T03. Однако сам бренд уже преодолел отметку в один миллион проданных автомобилей и имеет амбиции экспортировать до 60 000 машин в этом году.