Під брендом Opel в Європі продаватимуть китайський Leapmotor B10

Проєкт став би першим випадком, коли Stellantis офіційно випустить автомобіль китайського виробництва під брендом зі свого портфеля. Як повідомляє Carscoops, посилаючись на Automobilwoche, компактний електричний позашляховик Leapmotor B10 може стати основою нового кросовера Opel.

Його випуск розглядають як “цікаву можливість запропонувати добре оснащений і доступний електромобіль у сегменті компактних SUV”. Leapmotor частково належить концерну Stellantis і активно розширює свою присутність на глобальному ринку. Leapmotor B10 — це електромобіль на платформі LEAP3.5 з сучасним інтер’єром, просунутими системами допомоги водієві та опцією подовження запасу ходу.

Як виглядатиме ребрендинг китайського кросовера поки невідомо. Ймовірно, дизайн адаптують до стилю Opel — додадуть фірмову решітку Vizor, світловий підпис Compass і логотип Blitz. Решта кузова, за попередніми оцінками, залишиться без змін. Leapmotor B10 має довжину 4515 мм, тож у модельній ієрархії Opel він розміститься між Frontera та Grandland, конкуруючи з VW ID.4, Skoda Elroq і BYD Atto 3.

Щоб уникнути підвищених європейських тарифів на імпорт китайських автомобілів, Stellantis розглядає виробництво моделі в Сарагосі (Іспанія) — на тому ж заводі, де вже випускають Opel Corsa та Mokka. Локальне складання дозволить компанії обійти 30% сукупних мит і запропонувати привабливішу ціну для європейських покупців.

Наразі Leapmotor B10 вже продається в Європі. У Німеччині цей кросовер коштує від 29 900 євро, тоді як Opel Frontera Electric стартує з 28 990 євро. Якщо виробництво налагодять у Європі, ціна нового електромобіля Opel може бути ще нижчою — що зробить її реальним конкурентом не лише китайським брендам, а й Volkswagen чи Skoda.

Згідно з даними Dataforce, Leapmotor продала в Європі 16 485 автомобілів за перші дев’ять місяців 2025 року, більшість із яких — компактні міські моделі T03. Однак сам бренд вже подолав позначку в один мільйон проданих автомобілів і має амбіцію експортувати до 60 000 машин цього року.