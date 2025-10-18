Leapmotor готує нову лінійку бюджетних моделей для Китаю та Європи

За даними китайського видання CnEVPost стандартна версія новинки вже передана постачальникам для тестування. Модель розробляється одночасно для двох ринків — китайського та європейського — і матиме компактніші розміри, ніж серія B, аби краще відповідати вимогам європейських покупців.

Крім того, Leapmotor представила у Китаї великий SUV D19, який став першою моделлю у новій D-серії. Поставки цього позашляховика заплановані на першу половину 2026 року. Засновник, голова правління та генеральний директор компанії Чжу Цзянмін підтвердив, що у 2026 році Leapmotor випустить дві моделі серії A, а також завершить будівництво заводу в Іспанії.

Нове підприємство буде розташоване у Сарагосі — на існуючих потужностях Stellantis, які переобладнають під виробництво електромобілів Leapmotor. Після запуску в Європі основна увага буде приділена моделям серії B. Першим на конвеєр надійде Leapmotor B10, а після нього — B05.

Leapmotor D19

Нагадаємо, у 2023 році Stellantis інвестував 1,5 млрд євро в Leapmotor, придбавши близько 20% акцій і ставши найбільшим зовнішнім інвестором китайського бренду. Зараз компанія активно розширює лінійку, плануючи протягом трьох років охопити ціновий сегмент від 60 000 до 300 000 юанів (≈8 400 – 42 000 доларів) — загалом 13–14 моделями серій A, B, C та D.

Серед актуальних моделей Leapmotor — T03, B10, B01, C01, C10, C11 та C16. Деякі з них є повноцінними електромобілями (BEV), тоді як інші пропонуються у версії EREV (з розширеним запасом ходу). У вересні виробник встановив новий рекорд продажів — 66 657 авто, що стало п’ятим поспіль місяцем зростання. Загалом із січня по вересень поставки Leapmotor зросли на 128,8% у річному вимірі — до 395 516 автомобілів.