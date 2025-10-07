Leapmotor показала конкурента електричного VW Polo GTI — новий B05 Ultra

ФОТО: Leapmotor|
Leapmotor B05 Ultra
Появу B05 Ultra офіційно підтвердив старший віцепрезидент компанії Цао Лі під час нещодавньої зустрічі зі ЗМІ, пише CarNewsChina. За його словами, новинку створювали для молодих покупців, орієнтованих на спортивність і драйв.
Серійна модель Leapmotor B05 (Lafa 5) вийде на китайський ринок наприкінці 2025 року, тоді як поставки версії Ultra розпочнуться у першій половині 2026-го. Після цього очікується поступовий вихід на міжнародні ринки, включно з Європою.
Зовнішність і техніка
Хоча технічні характеристики ще не розкриті, Leapmotor B05 Ultra отримає помітно агресивніший дизайн із:
- аеродинамічним пакетом,
- зміненим переднім спліттером,
- збільшеним заднім спойлером,
- чорними глянцевими елементами оздоблення.
Як стандартна, так і Ultra-версія матимуть 19-дюймові диски. До слова, підвіску B05 Ultra налаштовувала європейська інженерна команда Stellantis. Хетчбек має баланс ваги 50:50 — для стабільності та точності в керуванні. Очікується, що новинка отримає повний привід з двома електромоторами, хоча офіційного підтвердження поки немає.
Після виходу на ринок Leapmotor B05 Ultra змагатиметься у сегменті компактних електричних хетчбеків із такими моделями, як BYD Dolphin, Geely Geome Xingyuan та MG4.