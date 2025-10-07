Leapmotor показала конкурента электрического VW Polo GTI - новый B05 Ultra

Появление B05 Ultra официально подтвердил старший вице-президент компании Цао Ли во время недавней встречи со СМИ, пишет CarNewsChina. По его словам, новинку создавали для молодых покупателей, ориентированных на спортивность и драйв.

Серийная модель Leapmotor B05 (Lafa 5) выйдет на китайский рынок в конце 2025 года, тогда как поставки версии Ultra начнутся в первой половине 2026-го. После этого ожидается постепенный выход на международные рынки, включая Европу.

Внешность и техника

Хотя технические характеристики еще не раскрыты, Leapmotor B05 Ultra получит заметно более агрессивный дизайн с.:

аэродинамическим пакетом,

измененным передним сплиттером,

увеличенным задним спойлером,

черными глянцевыми элементами отделки.

Как стандартная, так и Ultra-версия будут иметь 19-дюймовые диски. К слову, подвеску B05 Ultra настраивала европейская инженерная команда Stellantis. Хэтчбек имеет баланс веса 50:50 - для стабильности и точности в управлении. Ожидается, что новинка получит полный привод с двумя электромоторами, хотя официального подтверждения пока нет.

После выхода на рынок Leapmotor B05 Ultra будет соревноваться в сегменте компактных электрических хэтчбеков с такими моделями, как BYD Dolphin, Geely Geome Xingyuan и MG4.