Leapmotor представила новый доступный электроседан за 15 тысяч долларов

Как отмечает CarNewsChina, Leapmotor B01 – это первый полностью электрический седан серии Leapmotor B, построенный на базе архитектуры LEAP 3.5. Автомобиль будет иметь запас хода от 550 км до 650 километров, а официальный запуск и поставки клиентам состоятся в июле.

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По официальным данным, длина, ширина и высота электроседана составляют 4770/1880/1490 мм соответственно, а колесная база - 2735 мм. Модель имеет стремительный силуэт и замечательный коэффициент сопротивления воздуха в 0,197. По предварительным данным, новинка будет предлагаться в 5 комплектациях, две из которых будут иметь LiDAR на крыше и 27 датчиков для реализации функций помощи водителю.

Интерьер Leapmotor B01 отличается 8,8-дюймовой цифровой панелью приборов и 14,6-дюймовым центральным дисплеем. Кроме того, на торпедо есть шесть “отверстий расширения”, которые можно использовать для размещения таких предметов, как небольшой столик, или держатель для мобильного телефона. Стандартный объем багажника составляет 460 литров.

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Электромобиль будет оснащен одним электромотором на задней оси мощностью 132 кВт (177 л.с.) или 160 кВт (215 л.с.) и батареями на 56,2 и 67,1 кВт-ч в зависимости от комплектации. Аккумуляторы будут поддерживать заряд с 30 до 80 процентов всего за 18 минут.