Leapmotor выводит на рынок обновленный кроссовер C10

Как пишет CnEVPost, компания Leapmotor представила фейслифт модели только через год после ее официального дебюта, поскольку пятиместный кроссовер поступил в продажу только в марте прошлого года.

Читайте также: Первая глобальная модель Leapmotor поступила в продажу

Как и ранее, Leapmotor C10 все еще предлагается в двух версиях – электромобиля с удлинителем запаса хода (EREV), а также в полностью электрическом исполнении. Начальная стоимость базового EREV составляет 129 800 юаней, то есть 17 860 долларов, тогда как за электрический вариант просят от 139 800 юаней ($19 226).

Обновленный кроссовер в обоих исполнениях получил улучшенный запас хода до 605 километров, тогда как прошлая версия модели могла проехать лишь до 530 км. Мощность также была увеличена до 220 кВт (299 л.с.). Это на 50 кВт (67 л.с.) больше, чем у предшественника.

Также интересно: Leapmotor и FAW объединяются для разработки новых моделей

Напоследок, рестайлинговая версия теперь может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды. К слову, C10 является одной из ключевых моделей Leapmotor, поэтому клиенты, что закажут обновленную модель в Китае, получат скидку в 4000 юаней (550 долларов), бесплатную домашнюю зарядную станцию и другие бонусы.