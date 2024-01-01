Первая глобальная модель Leapmotor поступила в продажу

В КНР стартовали продажи нового электрокроссовера Leapmotor B10. Автомобиль предлагают с лидарным автопилотом на чипе Qualcomm Snapdragon 8650, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Концерн Stellantis запускает новый бренд

Leapmotor B10 оснащен электромотором мощностью 177 л.с. в базовой версии и 214 л.с. в мощной модификации, которая разгоняется до “сотни” за 6,8 секунды. За первый час приема предварительных заказов модель получила более 15 тыс. заявок.

Электромобиль комплектуется батареей LFP емкостью 56,2 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 510 км, а версия с аккумулятором на 67,1 кВт-ч обещает до 600 км без подзарядки.

В салоне установлен центральный экран на 14,6” и приборную панель (8,8”), беспроводные зарядки, панорамная крыша и 12 динамиков.

Прайс на новинку для рынка КНР начинается с $15120. Размеры авто (Д/Ш/В): 4515/1885/1655 мм. Колесная база - 2735 мм. Для европейских рынков автомобиль будут собирать на одном из заводов Stellantis.