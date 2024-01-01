Перша глобальна модель Leapmotor поступила у продаж

В КНР стартували продажі нового електрокросовера Leapmotor B10. Автомобіль пропонують з лідарним автопілотом на чипі Qualcomm Snapdragon 8650, повідомляє Укравтопром.

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Leapmotor B10 оснащено електромотором потужністю 177 к.с. у базовій версії та 214 к.с. у потужнішій модифікації, яка розганяється до “сотні” за 6,8 секунди. За першу годину прийому попередніх замовлень модель отримала понад 15 тис. заявок.

Електромобіль комплектується батареєю LFP ємністю 56,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу 510 км, а версія з акумулятором на 67,1 кВт-год обіцяє до 600 км без підзарядки.

У салоні встановлено центральний екран на 14,6” і приладову панель (8,8”), бездротові зарядки, панорамний дах та 12 динаміків.

Прайс на новинку для ринку КНР починається з $15120. Розміри авто (Д/Ш/В): 4515/1885/1655 мм. Колісна база - 2735 мм. Для європейських ринків автомобіль збиратимуть на одному із заводів Stellantis.