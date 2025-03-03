Концерн Stellantis запускає новий бренд

Як повідомляє CarNewsChina, назва Hedmos походить від head+most, що означає провідний і передовий. Перший повністю електричний кросовер бренду, назва якого не розкривається, матиме ціну від 100 000 до 150 000 юанів, що еквівалентно від 13 700 до 20 600 доларів за поточним курсом обміну.

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Прийом замовлень відкриють у квітні, а перші поставки почнуться в травні. Виробництвом моделі займатиметься підприємство Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile, що спільно належить Stellantis та Dongfeng. Логотип новоствореного бренду нагадує стрілку компаса, що вказує на північ.

Він символізує дослідження невідомого. Повідомляється, що нова торгова марка буде розділена між Dongfeng Citroen та Dongfeng Peugeot навпіл. Крім того, в нещодавньому каталозі декларацій транспортних засобів від китайського МІІТ у задній центральній частині Fukang 06 відображається торгова марка Hedmos, а виробником є Dongfeng.

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Цілком можливо, це і буде перша модель нового бренду, хоча жодних офіційних підтверджень немає. Автівка є компактним SUV та має довжину, ширину і висоту 4670 мм, 1900 мм і 1617 мм відповідно. Максимальна потужність електродвигуна становить 160 кВт (215 к.с.), максимальна швидкість — 170 км/год, а виробником літій-залізо-фосфатних акумуляторних батарей є CALB-Tech.