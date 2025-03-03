Концерн Stellantis запускает новый бренд

Как сообщает CarNewsChina, название Hedmos происходит от head+most, что означает ведущий и передовой. Первый полностью электрический кроссовер бренда, название которого не раскрывается, будет иметь цену от 100 000 до 150 000 юаней, что эквивалентно от 13 700 до 20 600 долларов по текущему курсу обмена.

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Прием заказов откроют в апреле, а первые поставки начнутся в мае. Производством модели будет заниматься предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile, совместно принадлежащее Stellantis и Dongfeng. Логотип новосозданного бренда напоминает стрелку компаса, указывающую на север.

Он символизирует исследование неизвестного. Сообщается, что новая торговая марка будет разделена между Dongfeng Citroen и Dongfeng Peugeot пополам. Кроме того, в недавнем каталоге деклараций транспортных средств от китайского МИИТ в задней центральной части Fukang 06 отображается торговая марка Hedmos, а производителем является Dongfeng.

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Вполне возможно, это и будет первая модель нового бренда, хотя никаких официальных подтверждений нет. Автомобиль является компактным SUV и имеет длину, ширину и высоту 4670 мм, 1900 мм и 1617 мм соответственно. Максимальная мощность электродвигателя составляет 160 кВт (215 л.с.), максимальная скорость - 170 км/ч, а производителем литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей является CALB-Tech.