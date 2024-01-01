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Премиальный китайский бренд электромобилей Denza от BYD выходит на рынок Европы

Первая презентация автомобилей бренда в Старом Свете состоится на Миланской неделе дизайна.
Denza от BYD в Европе: дата премьеры - Auto24

Denza от BYD в Европе

Сергей Матусяк
logo27 февраля, 11:10
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8-13 апреля 2025 г. в Rho Fiera Milano состоится первая европейская презентация премиального китайского бренда электромобилей Denza. Об этом идет речь на официальном сайте компании для Европы. Никаких других подробностей не сообщается.

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Компания Denza была основана в 2010 году с участием китайского производителя BYD и немецкого Mercedes-Benz. Однако немецкий основатель постепенно вышел из основателей. В модельном ряду Denza– D9, N7, N8 и другие модели. Какие именно из них будут представлены в Европе – неизвестно.

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