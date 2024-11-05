В продажу поступает электрический седан Denza Z9, паркующийся на месте: видео

Однако, продажа модели на внутреннем рынке все еще запрещена, поскольку компания не получила лицензии на реализацию этой модели. Как сообщает CarNewsChina, из-за этого имеющиеся авто на данный момент предназначены лишь для показа.

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Фото одного из экземпляров уже появились в сети. Этот Z9 имеет черный цвет кузова и ездит на хромированных многоспицевых дисках. Он имеет сплошную линию капота, наклонные передние стойки и изящную линию крыши. Спереди Z9 имеет двухэтажные фары.

Этот седан огромный, ведь имеет габариты в 5235/1990/1500 мм и колесной базой 3125 мм. Сзади он имеет фирменные задние фонари Denza и большой диффузор. В салоне автомобиль получил 3 экрана на центральной консоли, 17,3-дюймовый плавающий главный экран и 3,2-дюймовый дисплей для пассажиров. Также есть два меньших экрана: в зеркале заднего вида и в блоке управления климатом.

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Кроме этого, авто имеет две беспроводные зарядные панели для смартфонов, проекционный дисплей, аудиосистему с 26 динамиками Devialet и премиальные материалы отделки. Из других интересных “фишек” – умная система автоматической парковки (ее работа продемонстрирована в видео на примере универсала Z9 GT). Denza Z9 доступен в качестве гибрида и полностью электрической версии.

Гибридная установка авто состоит из 2,0-литрового турбомотора мощностью 204 лошадиные силы и трех электромоторов с суммарной мощностью 640 кВт (858 л.с.). Компания говорит что его запас хода составляет 1100 километров.

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Электрическая версия имеет мощность в 951 “лошадку”, что также производят три электромотора, батарею емкостью 100 кВт-ч и запас хода 630 км. Этот диапазон аналогичен универсалу Denza Z9 GT. Его стоимость пока колеблется от 47 100 до 58 400 долларов и, как ожидается, подобный ценник получит и седан.