Система помощи водителя в китайском BYD признана неудовлетворительной

Впервые проверку систем помощи водителю ввели еще в 2020 году. Тогда эксперты оценивали их работу в соответствии с двумя основными аспектами: компетенция помощи – баланс между уровнем помощи, предлагаемой автомобилем, и степенью, до которого система помогает водителю оставаться вовлеченным в процесс вождения и ограничения системы; и Safety Backup – меры, что принимаются в критических ситуациях, чтобы избежать столкновения.

Читайте также: Euro NCAP проверила Jeep Avenger и другие популярные модели: результаты неутешительны

Однако, этом году требования по проверке были пересмотрены и расширены дополнительными испытаниями для улучшения скоростного контроля, связанного с релевантностью полосы движения, особенностями дороги и местными опасностями. Кроме того, резервные сценарии безопасности были расширены, чтобы включить избежание мотоциклистов, пешеходов и велосипедистов.

В результате проверки отличную оценку получили BMW i5 и Mercedes-Benz C-Class. Их системы были оценены как “очень хорошие”. В тесте Safety Backup модель от Mercedes-Benz получила особенно высокую оценку за то, что автомобиль движется к обочине и выполняет контролируемую остановку, если водитель не реагирует на сигналы системы.

Также интересно: Какие новые модели автомобилей провалили краш-тесты Euro NCAP

В то же время Volkswagen ID.7 и Volvo XC40 получили общую оценку “Хорошо”, тогда как систему BYD Atto 3 признали “не рекомендованной”, из-за того что функция распознавания дорожных знаков неправильно интерпретировала их, а в Safety Backup автомобиль не достиг минимальных стандартов, в частности из-за общей низкой работы адаптивного круиз-контроля против неподвижных транспортных средств и отсутствие действий в случае, если водитель не реагирует, оставляя его на произвол судьбы никак не уменьшая ш