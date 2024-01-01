Система допомоги водію у китайському BYD визнана незадовільною

Вперше перевірку систем допомоги водієві запровадили ще у 2020 році. Тоді експерти оцінювали їх роботу відповідно до двох основних аспектів: компетенція допомоги – баланс між рівнем допомоги, яку пропонує автомобіль, і ступенем, до якого система допомагає водієві залишатися залученим у процес водіння та обмеження системи; й Safety Backup – заходи, які вживаються в критичних ситуаціях, щоб уникнути зіткнення.

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Однак, цього року вимоги щодо перевірки були переглянуті та розширені додатковими випробуваннями для покращення швидкісного контролю, пов’язаного з релевантністю смуги руху, особливостями дороги та місцевими небезпеками. Крім того, резервні сценарії безпеки було розширено, щоб включити уникнення мотоциклістів, пішоходів та велосипедистів.

В результаті перевірки відмінну оцінку отримали BMW i5 та Mercedes-Benz C-Class. Їх системи були оцінені як “дуже хороші”. В тесті Safety Backup модель від Mercedes-Benz отримала особливо високу оцінку за те, що автомобіль рухається до узбіччя та виконує контрольовану зупинку, якщо водій не реагує на сигнали системи.

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Водночас Volkswagen ID.7 та Volvo XC40 отримали загальну оцінку “Добре”, тоді, як систему BYD Atto 3 визнали “не рекомендованою”, через те що функція розпізнавання дорожніх знаків неправильно інтерпретувала їх, а в Safety Backup автомобіль не досяг мінімальних стандартів, зокрема через загальну низьку роботу адаптивного круїз-контролю проти нерухомих транспортних засобів і відсутність дій у випадку, якщо водій не реагує, залишаючи його напризволяще ніяк не зменшуючи швидкість руху.