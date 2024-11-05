У продаж надходить електричний седан Denza Z9, що паркується на місці: відео

Однак, продаж моделі на внутрішньому ринку все ще заборонений, оскільки компанія не отримала ліцензії на реалізацію цієї моделі. Як повідомляє CarNewsChina, через це наявні авто наразі призначені лише для показу.

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Фото одного з екземплярів вже з’явились в мережі. Цей Z9 має чорний колір кузова та їздить на хромованих багатоспицевих дисках. Він має суцільну лінію капота, похилі передні стійки та витончену лінію даху. Спереду Z9 має двоповерхові фари.

Цей седан величезний, адже має габарити в 5235/1990/1500 мм і колісною базою 3125 мм. Ззаду він має фірмові задні ліхтарі Denza та великий дифузор. В салоні автомобіль отримав 3 екрани на центральній консолі, 17,3-дюймовий плаваючий головний екран і 3,2-дюймовий дисплей для пасажирів. Також є два менших екрани: в дзеркалі заднього виду та в блоці керування клімату.

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Окрім цього, авто має дві бездротові зарядні панелі для смартфонів, проєкційний дисплей, аудіосистему з 26 динаміками Devialet та преміальні матеріали обробки. З інших цікавих “фішок” – розумна система автоматичної парковки (її робота продемонстрована у відео на прикладі універсала Z9 GT). Denza Z9 доступний у якості гібрида та повністю електричній версії.

Гібридна установка авто складається з 2,0-літрового турбомотора потужністю 204 кінські сили й трьох електромоторів із сумарною потужністю 640 кВт (858 к.с.). Компанія каже що його запас ходу становить 1100 кілометрів.

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Електрична версія має потужність в 951 “конячку”, що також виробляють три електромотори, батарею ємністю 100 кВт-год й запас ходу 630 км. Цей діапазон аналогічний універсалу Denza Z9 GT. Його вартість наразі коливається від 47 100 до 58 400 доларів і, як очікується, подібний цінник отримає і седан.