BYD Sealion 07 офіційно дебютував у Європі

Новинку показали на Паризькому автосалоні. Повністю електричний кросовер дебютував у Китаї минулого року. Європейська версія буде пропонуватись у варіанті з двома електромоторами, проте, згодом BYD також запустить у продаж базову версію з одним електромотором.

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Європейські специфікації не були оголошені, проте загальна потужність двомоторного варіанту авто для ринку Китаю становить 530 кінських сил. Цього достатньо, аби кросовер міг розігнатись до першої сотні всього за 4,5 секунди. Sealion 07 має батарею BYD Blade ємністю 82,56 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 550 км й здатна приймати заряд потужністю 230 кВт.

Згідно з даними Autocar, поставки Sealion 7 у Велику Британію почнуться до кінця жовтня, а ціна стартуватиме приблизно від 58 807 доларів США. Це робить новинку конкурентом Tesla Model Y, ціна якої в ЄС становить від $58 806–$78 413.

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Також очікується, що у майбутньому виробництво європейського BYD Sealion 7 може переміститися на новий завод компанії в Угорщині. Це допоможе автовиробнику обійти мита ЄС, накладені на китайський імпорт. Подейкують, що це підприємство буде запущено до кінця 2025 року, й воно стане виробничим центром для більшості європейських моделей BYD.