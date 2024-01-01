BYD побила власні рекорди продажів

Як передає Electrek, у вересні BYD продала рекордні 419 426 нових автомобілів. До них входять як і електромобілі (EV), так і гібриди, що підключаються до електромережі (PHEV). Загалом, найбільшу кількість авто продав підрозділ BYD Dynasty/Ocean - 401 572 екземпляри.

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Водночас Fangchengbao поставила 5422 одиниці, Denza – 10 299, а Yangwang продав 310 автомобілів. Цього виявилось достатньо, аби перевершити власний попередній рекорд в 373 082 автівок проданих у серпні.

Повідомляється, що головну роль в зростанні BYD в основному зіграли плагіни. Всього минулого місяця було продано 252 647 одиниць гібридів, що підключаються до мережі. Це на 86% більше, ніж у вересні 2023 року. До слова, у 2024 році компанія продала майже 1,6 мільйона моделей PHEV, що на 53% більше, ніж минулого року.

Продажі електромобілів також зростають: у вересні BYD продала 164 956 повністю електричних автомобілів, що на 9% більше, ніж торік, і на 11% більше, ніж у серпні. Однак, головний конкурент BYD – Tesla, поставила 462 890 електромобілів у третьому кварталі, чого було достатньо, щоб перевищити результат BYD.

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Tesla продовжує випереджати BYD протягом перших дев’яти місяців 2024 року, продавши 1 293 656 автомобілів, тоді як BYD реалізувала 1 169 579 одиниць. Якщо така тенденція збережеться, Tesla здобуде світове лідерство з продажу електромобілів у 2024 році.