BYD побила собственные рекорды продаж

Как передает Electrek, в сентябре BYD продала рекордные 419 426 новых автомобилей. В них входят как и электромобили (EV), так и гибриды, подключаемые к электросети (PHEV). В целом, наибольшее количество авто продало подразделение BYD Dynasty/Ocean - 401 572 экземпляра.

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В то же время Fangchengbao поставила 5422 единицы, Denza – 10 299, а Yangwang продал 310 автомобилей. Этого оказалось достаточно, чтобы превзойти собственный предыдущий рекорд в 373 082 автомобилей проданных в августе.

Сообщается, что главную роль в росте BYD в основном сыграли плагины. Всего в прошлом месяце было продано 252 647 единиц гибридов, подключаемых к сети. Это на 86% больше, чем в сентябре 2023 года. К слову, в 2024 году компания продала почти 1,6 миллиона моделей PHEV, что на 53% больше, чем в прошлом году.

Продажи электромобилей также растут: в сентябре BYD продала 164 956 полностью электрических автомобилей, что на 9% больше, чем в прошлом году, и на 11% больше, чем в августе. Однако, главный конкурент BYD – Tesla, поставила 462 890 электромобилей в третьем квартале, чего было достаточно, чтобы превысить результат BYD.

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Tesla продолжает опережать BYD в течение первых девяти месяцев 2024 года, продав 1 293 656 автомобилей, тогда как BYD реализовала 1 169 579 единиц. Если такая тенденция сохранится, Tesla получит мировое лидерство по продажам электромобилей в 2024 году.