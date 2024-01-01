BYD Sealion 07 официально дебютировал в Европе

Новинку показали на Парижском автосалоне. Полностью электрический кроссовер дебютировал в Китае в прошлом году. Европейская версия будет предлагаться в варианте с двумя электромоторами, однако, впоследствии BYD также запустит в продажу базовую версию с одним электромотором.

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Европейские спецификации не были объявлены, однако общая мощность двухмоторного варианта авто для рынка Китая составляет 530 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы кроссовер мог разогнаться до первой сотни всего за 4,5 секунды. Sealion 07 имеет батарею BYD Blade емкостью 82,56 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 550 км и способна принимать заряд мощностью 230 кВт.

Согласно данным Autocar, поставки Sealion 7 в Великобританию начнутся до конца октября, а цена будет стартовать примерно от 58 807 долларов США. Это делает новинку конкурентом Tesla Model Y, цена которой в ЕС составляет от $58 806–$78 413.

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Также ожидается, что в будущем производство европейского BYD Sealion 7 может переместиться на новый завод компании в Венгрии. Это поможет автопроизводителю обойти пошлины ЕС, наложенные на китайский импорт. Поговаривают, что это предприятие будет запущено до конца 2025 года, и станет производственным центром для большинства европейских моделей BYD.