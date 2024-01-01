Преміальний китайський бренд електромобілів Denza від BYD виходить на ринок Європи

8-13 квітня 2025 року в Rho Fiera Milano відбудеться перша європейська презентація преміального китайського бренду електромобілів Denza. Про це йдеться на офіційному сайті компанії для Європи. Жодних інших подробиць не повідомляється.

Також цікаво електричний Denza паркується на місці

Компанія Denza була заснована у 2010 році за участі китайського виробника BYD та німецького Mercedes-Benz. Однак німецький засновник поступово вийшов з засновників. В модельному ряду Denza – D9, N7, N8 та інші моделі. Які саме будуть представлені в Європі – невідомо.