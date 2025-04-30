Leapmotor виводить на ринок оновлений кросовер C10

Як пише CnEVPost, компанія Leapmotor представила фейсліфт моделі лише через рік після її офіційного дебюту, оскільки п’ятимісний кросовер надійшов у продаж лише у березні минулого року.

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Як і раніше, Leapmotor C10 все ще пропонується у двох версіях – електромобіля з подовжувачем запасу ходу (EREV), а також у повністю електричному виконанні. Початкова вартість базового EREV становить 129 800 юанів, тобто 17 860 доларів, тоді як за електричний варіант просять від 139 800 юанів ($19 226).

Оновлений кросовер в обох виконаннях отримав покращений запас ходу до 605 кілометрів, тоді як минула версія моделі могла проїхати лише до 530 км. Потужність також було збільшено до 220 кВт (299 к.с.). Це на 50 кВт (67 к.с.) більше, ніж у попередника.

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Наостанок, рестайлінгова версія тепер може розганятися від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди. До слова, C10 є однією з ключових моделей Leapmotor, тому клієнти, що замовлять оновлену модель у Китаї, отримають знижку в 4000 юанів (550 доларів), безкоштовну домашню зарядну станцію та інші бонуси.