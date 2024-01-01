Leapmotor та FAW об’єднуються для розробки нових моделей

Компанії зосередяться на розробці нових енергетичних транспортних засобів (NEV). Цей термін включає електромобілі з акумуляторними батареями та гібриди, що підключаються до електромережі (включно з подовжувачами запасу ходу).

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Голови Leapmotor і FAW Group підписали Меморандум про стратегічне співробітництво 3 березня. Таким чином Leapmotor і FAW прагнуть підвищити конкурентоспроможність власної продукції шляхом технічної інтеграції обох сторін.

Вони також поглиблять капітальну співпрацю, аби досягти, як зазначили очільники FAW, “плідних результатів”. До слова, незабаром Leapmotor презентує в Китаї нову модель під назвою B10. Автівка буде конкурентом BYD Atto 3 з 4,5-метровим кузовом і одним електромотором потужністю до 214 к.с. Вартість моделі коливатиметься від 100 000 до 150 000 юанів (13 750 – 20 650 доларів).

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Це не просто нова модель в лінійці бренду, а перший представник доступних NEV B-сегменту. Його продажі почнуться вже 10 березня. Наприкінці року цей позашляховик офіційно дебютує в Європі, де під егідою Stellantis вже продаються старша модель C10 та електромобіль початкового рівня під назвою T03.