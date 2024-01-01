Leapmotor и FAW объединяются для разработки новых моделей

Компании сосредоточатся на разработке новых энергетических транспортных средств (NEV). Этот термин включает электромобили с аккумуляторными батареями и гибриды, подключаемые к электросети (включая удлинители запаса хода).

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Главы Leapmotor и FAW Group подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве 3 марта. Таким образом Leapmotor и FAW стремятся повысить конкурентоспособность собственной продукции путем технической интеграции обеих сторон.

Они также углубят капитальное сотрудничество, чтобы достичь, как отметили руководители FAW, “плодотворных результатов”. К слову, вскоре Leapmotor представляет в Китае новую модель под названием B10. Автомобиль будет конкурентом BYD Atto 3 с 4,5-метровым кузовом и одним электромотором мощностью до 214 л.с. Стоимость модели будет колебаться от 100 000 до 150 000 юаней (13 750 – 20 650 долларов).

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Это не просто новая модель в линейке бренда, а первый представитель доступных NEV B-сегмента. Его продажи начнутся уже 10 марта. В конце года этот внедорожник официально дебютирует в Европе, где под эгидой Stellantis уже продаются старшая модель C10 и электромобиль начального уровня под названием T03.