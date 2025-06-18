В Китае дебютировал обновленный Leapmotor C16: фото

Как отмечает CarNewsChina, Leapmotor C16 – флагманский внедорожник бренда, поступивший в продажу в июне прошлого года в полностью электрической версии и в варианте EREV. Всего через год компания решила обновить модель, в частности презентовала пятиместную версию.

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Внешность автомобиля не изменилась, но внутри есть несколько заметных обновлений, поскольку теперь C16 доступен в конфигурациях салона с шестью (2+2+2) и пятью (2+3) сиденьями. Преимуществами новой пятиместной являются функции вентиляции, обогрева и массажа, а также больший багажник с максимальным объемом в 1663 литра.

К тому же обновленный Leapmotor C16 оснащен 8,1-литровым холодильником, который также поддерживает функцию обогрева. Кроссовер также оснащен и пятью радарами миллиметрового диапазона, двенадцать камер и 12 датчиков парковки. Емкость батарей также увеличили.

Автомобиль использует 800-вольтовую архитектуру и в базовой версии ранее предлагался с 67,7 кВт-ч, но теперь получил новый блок на 74,9 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 580 километров. В то же время флагманский вариант имеет аккумулятор на 81,9 кВт-ч с диапазоном до 630 километров.

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Полностью электрическая модель имеет электромотор на 220 кВт (295 л.с.), тогда как Leapmotor C16 EREV оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем-генератором на 94 л.с. и электромотором на 170 кВт (228 л.с.). Эта версия имеет батареи на выбор с емкостью 28,4 и 38,7 кВт-ч и запас хода на электротяге в 200 и 280 км соответственно. Leapmotor C16 2026 года выпуска доступен в Китае с ценовым диапазоном от 151 800 до 181 800 юаней (21 130 – 25 300 долларов).