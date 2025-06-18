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В Китаї дебютував оновлений Leapmotor C16: фото

Компанія Leapmotor показала оновлений п’ятимісний кросовер Leapmotor C16 2026 модельного року вартістю від 151 800 юанів (21 130 доларів). Автівка отримала покращений запас ходу, систему допомоги водієві (ADAS) та деякі модифікації в салоні.
Представлено оновлений Leapmotor C16: фото - Auto24

ФОТО: Leapmotor|

Leapmotor C16

Данило Северенчук
logo18 червня, 19:00
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Як зазначає CarNewsChina, Leapmotor C16 – флагманський позашляховик бренду, що надійшов у продаж в червні минулого року у повністю електричній версії та у варіанті EREV. Всього через рік компанія вирішила оновити модель, зокрема презентувала п’ятимісну версію.

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Зовнішність автівки не змінилась, але всередині є декілька помітних оновлень, оскільки тепер C16 доступний в конфігураціях салону з шістьма (2+2+2) та п'ятьма (2+3) сидіннями. Перевагами нової п’ятимісної є функції вентиляції, обігріву та масажу, а також більший багажник з максимальним об’ємом в 1663 літри.

До того ж оновлений Leapmotor C16 оснащений 8,1-літровим холодильником, який також підтримує функцію обігріву. Кросовер також оснащений та п'ять радарів міліметрового діапазону, дванадцять камер та 12 датчиків паркування. Ємність батарей також збільшили.

Автомобіль використовує 800-вольтову архітектуру й в базовій версії раніше пропонувався з 67,7 кВт-год, але тепер отримав новий блок на 74,9 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 580 кілометрів. Водночас флагманський варіант має акумулятор на 81,9 кВт-год з діапазоном до 630 кілометрів.

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Повністю електрична модель має електромотор на 220 кВт (295 к.с.), тоді як Leapmotor C16 EREV оснащений 1,5-літровим атмосферним двигуном-генератором на 94 к.с. й електромотором на 170 кВт (228 к.с.). Ця версія має батареї на вибір з ємністю 28,4 та 38,7 кВт-год й запас ходу на електротязі у 200 та 280 км відповідно. Leapmotor C16 2026 року випуску доступний в Китаї з ціновим діапазоном від 151 800 до 181 800 юанів (21 130 – 25 300 доларів).

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