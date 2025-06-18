В Китаї дебютував оновлений Leapmotor C16: фото

Як зазначає CarNewsChina, Leapmotor C16 – флагманський позашляховик бренду, що надійшов у продаж в червні минулого року у повністю електричній версії та у варіанті EREV. Всього через рік компанія вирішила оновити модель, зокрема презентувала п’ятимісну версію.

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Зовнішність автівки не змінилась, але всередині є декілька помітних оновлень, оскільки тепер C16 доступний в конфігураціях салону з шістьма (2+2+2) та п'ятьма (2+3) сидіннями. Перевагами нової п’ятимісної є функції вентиляції, обігріву та масажу, а також більший багажник з максимальним об’ємом в 1663 літри.

До того ж оновлений Leapmotor C16 оснащений 8,1-літровим холодильником, який також підтримує функцію обігріву. Кросовер також оснащений та п'ять радарів міліметрового діапазону, дванадцять камер та 12 датчиків паркування. Ємність батарей також збільшили.

Автомобіль використовує 800-вольтову архітектуру й в базовій версії раніше пропонувався з 67,7 кВт-год, але тепер отримав новий блок на 74,9 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 580 кілометрів. Водночас флагманський варіант має акумулятор на 81,9 кВт-год з діапазоном до 630 кілометрів.

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Повністю електрична модель має електромотор на 220 кВт (295 к.с.), тоді як Leapmotor C16 EREV оснащений 1,5-літровим атмосферним двигуном-генератором на 94 к.с. й електромотором на 170 кВт (228 к.с.). Ця версія має батареї на вибір з ємністю 28,4 та 38,7 кВт-год й запас ходу на електротязі у 200 та 280 км відповідно. Leapmotor C16 2026 року випуску доступний в Китаї з ціновим діапазоном від 151 800 до 181 800 юанів (21 130 – 25 300 доларів).