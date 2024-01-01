Експерти протестували електромобіль за 14 500 доларів, який вийде на ринок Європи

Як повідомляє InsideEVs, минулого місяця бренд Leapmotor посів перше місце в чартах продажів китайських стартапів електромобілів, оскільки його перші моделі – хетчбек T03 та середньорозмірний кросовер C10 потрапили до Європи в рамках співпраці зі Stellantis.

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Незабаром модельний ряд автовиробника в Європі поповнить новий компактний SUV Leapmotor B10. Тиждень тому він офіційно дебютував в Китаї за ціною від 105 000 юанів (14 500 доларів). Автор YouTube-каналу Telescope протестував нову модель бренду та поділився власним враженням про неї. Загалом, йому багато чого сподобалось, але динаміка автівки потребує доопрацювання.

Ведучий Хаоран Чжоу зазначив, що 217-сильний мотор все ще робить кросовер довжиною в 4515 міліметрів й вагою 1670 кг досить прудким й такої потужності достатньо для повсякденної їзди, але от в спортивному режимі реакція на газ стає досить різкою та непрогнозованою.

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Водночас в стандартному режимі й з середнім рівнем рекуперації автомобіль стає досить плавним, а реакція на акселератор – помірною. Електронні асистенти працюють специфічно – кросовер постійно намагається триматись в центрі смуги, однак робить це досить погано, постійно наближаючись до розмітки. Це означає, що система утримання в смузі потребує калібрування.

Крім того, Leapmotor B10 має автопілот, що вивчає постійні маршрути, однак Чжоу виявив, що в такому режимі автомобіль рухається дуже повільно, інколи навіть повільніше за обмеження швидкості.

“Ця система надто повільна, вона створює сценарії та ситуації, які змушують інших водіїв порушувати правила, щоб обігнати нас, і це небезпечно, незалежно від того, наскільки безпечними ви вважаєте себе”, — сказав він.

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Попри це, якість збірки та комфорт під час поїздки отримали найвищі похвали. Загалом, ведучий визнав, що за свою ціну Leapmotor B10 є чудовим електромобілем, який підійде для тих, хто цінує комфорт під час поїздок, проте, його слабке програмне забезпечення є найбільшим мінусом. Очікується, що в Європі Leapmotor B10 з’явиться вже до кінця цього року. Можливо, модель з європейськими специфікаціями не матиме таких проблем.