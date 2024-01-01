Эксперты протестировали электромобиль за 14 500 долларов, готовящийся к выходу на рынок Европы

Как сообщает InsideEVs, в прошлом месяце бренд Leapmotor занял первое место в чартах продаж китайских стартапов электромобилей, поскольку его первые модели – хэтчбек T03 и среднеразмерный кроссовер C10 попали в Европу в рамках сотрудничества со Stellantis.

Читайте также: Китайский Leapmotor официально доступен в Европе под эгидой Stellantis

Вскоре модельный ряд автопроизводителя в Европе пополнит новый компактный SUV Leapmotor B10. Неделю назад он официально дебютировал в Китае по цене от 105 000 юаней (14 500 долларов). Автор YouTube-канала Telescope протестировал новую модель бренда и поделился собственным впечатлением о ней. В общем, ему многое понравилось, но динамика автомобиля требует доработки.

Ведущий Хаоран Чжоу отметил, что 217-сильный мотор все еще делает кроссовер длиной в 4515 миллиметров и весом 1670 кг достаточно быстрым и такой мощности достаточно для повседневной езды, но вот в спортивном режиме реакция на газ становится достаточно резкой и непрогнозируемой.

Также по теме: Stellantis готовит к выпуску электромобиль за $16,5 тысяч под новым брендом

В то же время в стандартном режиме и со средним уровнем рекуперации автомобиль становится достаточно плавным, а реакция на акселератор – умеренной. В то же время электронные ассистенты работают специфически – кроссовер постоянно пытается держаться в центре полосы, однако делает это довольно плохо, постоянно приближаясь к разметке. Это означает, что система удержания в полосе требует калибровки.

Кроме того, Leapmotor B10 имеет автопилот, изучающий постоянные маршруты, однако Чжоу обнаружил, что в таком режиме автомобиль движется очень медленно иногда даже медленнее ограничения скорости.

“Эта система слишком медленная, она создает сценарии и ситуации, которые заставляют других водителей выходить из правил, чтобы обогнать нас, и это опасно, независимо от того, насколько безопасными вы считаете себя”, - сказал он.

Читайте также: Leapmotor и FAW объединились для разработки новых моделей

Несмотря на это, качество сборки и комфорт во время поездки получили самые высокие похвалы. В общем, ведущий признал, что за свою цену Leapmotor B10 является прекрасным электромобилем, который подойдет для тех, кто ценит комфорт во время поездок, однако, его слабое программное обеспечение является самым большим минусом. Ожидается, что в Европе Leapmotor B10 появится уже к концу этого года. Возможно, модель с европейскими спецификациями не будет иметь таких проблем.