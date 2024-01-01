Stellantis готовит к выпуску электромобиль за $16,5 тысяч под новым брендом

Dongfeng Peugeot-Citroen запустила в Китае новый бренд электромобилей - Hedmos. Его первая модель, кроссовер Hedmos 06, начнет поставляться уже в мае.

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Hedmos 06 построен на платформе Dongfeng Aeolus L7. Размеры авто: (Д/Ш/В): 4670/1900/1617 мм, колесная база – 2775 мм. Электромобиль приводится в движение одним двигателем на 217 л.с., установленным на передней оси. Разгон до сотни - 6,9 секунды.

Батарея на 62,3 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 520 км. В салоне 10,2-дюймовая цифровая панель приборов и 14,6” тачскрин. Цена в КНР – от $16,5 тыс.