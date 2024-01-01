Stellantis готує до випуску електромобіль за $16,5 тисяч під новим брендом

Dongfeng Peugeot-Citroen запустила в Китаї новий бренд електромобілів - Hedmos. Його перша модель, кросовер Hedmos 06, почне поставлятися вже у травні.

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Hedmos 06 побудовано на платформі Dongfeng Aeolus L7. Розміри авто: (Д/Ш/В): 4670/1900/1617 мм, колісна база – 2775 мм. Електромобіль приводиться в рух одним двигуном на 217 к.с., встановленим на передній осі. Розгін до сотні - 6,9 секунди.

Батарея на 62,3 кВт∙год забезпечує запас ходу в 520 км. У салоні 10,2-дюймова цифрова панель приладів та 14,6” тачскрін. Ціна в КНР – від $16,5 тис.