Китайский Leapmotor официально доступен в Европе под эгидой Stellantis

Stellantis принадлежит контрольный пакет акций Leapmotor (51%), поэтому модели китайского автопроизводителя дебютируют в Европе лишь через несколько месяцев после того, как Stellantis объявила о своих планах вывести бренд Leapmotor на европейский рынок.

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Первыми дебютируют компактный городской автомобиль T03 с запасом хода 265 км и семейный электрокроссовер C10, способный проехать до 420 км. Текущие цены, объявленные Stellantis являются ориентировочными и могут быть изменены компанией в будущем.

T03 имеет длину в 3620 мм, что делает его конкурентом таких моделей, как Dacia Spring, Citroen e-C3 и Fiat Panda. Электромобиль оснащен одним электродвигателем, выдающим 95 л.с. и 158 Нм крутящего момента. Модель для ЕС оснащена батареей емкостью 37,3 кВт-ч. К слову собирают Leapmotor T03 на заводе в Польше.

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В то же время Leapmotor C10 является представителем класса полноразмерных кроссоверов, ведь имеет в длину 4740 мм. Модель предлагается с единственным электромотором на 218 л.с., аккумулятором емкостью 69,9 кВт-ч и широким уровнем оснащения, в частности 10,25-дюймовым и 14,6-дюймовым дисплеями в салоне и системой автономного вождения второго уровня.

Ожидается, что первые поставки Leapmotor T03 польского производства должны начаться до конца сентября, а кроссовера Leapmotor C10 китайского производства – в середине октября. Stellantis говорит, что машины бренда будут доступны в Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Португалии, Румынии, Испании, Швейцарии и Великобритании, а затем и на других мировых рынках.