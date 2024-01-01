Китайський Leapmotor офіційно доступний в Європі під егідою Stellantis

Stellantis належить контрольний пакет акцій Leapmotor (51%), тому моделі китайського автовиробника дебютують в Європі лише через кілька місяців після того, як Stellantis оголосила про свої плани вивести бренд Leapmotor на європейський ринок.

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Першими дебютують компактний міський автомобіль T03 із запасом ходу 265 км та сімейний електрокросовер C10, що здатен проїхати до 420 км. Поточні ціни, оголошені Stellantis є орієнтовними й можуть бути змінені компанією у майбутньому.

T03 має довжину в 3620 мм, що робить його конкурентом таких моделей, як Dacia Spring, Citroen e-C3 та Fiat Panda. Електромобіль оснащений одним електродвигуном, що видає 95 к.с. й 158 Нм крутного моменту. Модель для ЄС оснащена батареєю ємністю 37,3 кВт-год. До слова, збирають Leapmotor T03 на заводі у Польщі.

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Водночас Leapmotor C10 є представником класу повнорозмірних кросоверів, адже має в довжину 4740 мм. Модель пропонується з єдиним електромотором на 218 к.с., акумулятором ємністю 69,9 кВт-год та широким рівнем оснащення, зокрема 10,25-дюймовим і 14,6-дюймовим дисплеями в салоні та системою автономного водіння другого рівня.

Очікується, що перші поставки Leapmotor T03 польського виробництва мають розпочатися до кінця вересня, а кросовера Leapmotor C10 китайського виробництва – у середині жовтня. Stellantis каже, що автівки бренду будуть доступні в Бельгії, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Португалії, Румунії, Іспанії, Швейцарії та Великобританії, а згодом і на інших світових ринках.