Leapmotor представила новий доступний електроседан за 15 тисяч доларів

Як зазначає CarNewsChina, Leapmotor B01 – це перший повністю електричний седан серії Leapmotor B, побудований на базі архітектури LEAP 3.5. Автомобіль матиме запас ходу від 550 км до 650 кілометрів, а офіційний запуск та поставки клієнтам відбудуться у липні.

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За офіційними даними, довжина, ширина та висота електроседана становлять 4770/1880/1490 мм відповідно, а колісна база — 2735 мм. Модель має стрімкий силует та чудовий коефіцієнт опору повітря в 0,197. За попередніми даними, новинка пропонуватиметься у 5 комплектаціях, дві з яких матимуть LiDAR на даху та 27 датчиків для реалізації функцій допомоги водієві.

Інтер’єр Leapmotor B01 вирізняється 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів та 14,6-дюймовим центральним дисплеєм. Крім того, на торпедо є шість “отворів розширення”, які можна використовувати для розміщення таких предметів, як невеликий столик, чи тримач для мобільного телефону. Стандартний об’єм багажника становить 460 літрів.

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Електромобіль буде оснащений одним електромотором на задній осі потужністю 132 кВт (177 к.с.) або 160 кВт (215 к.с.) та батареями на 56,2 та 67,1 кВт-год залежно від комплектації. Акумулятори підтримуватимуть заряд з 30 до 80 відсотків всього за 18 хвилин.