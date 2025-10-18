Leapmotor готовит новую линейку бюджетных моделей для Китая и Европы

По данным китайского издания CnEVPost стандартная версия новинки уже передана поставщикам для тестирования. Модель разрабатывается одновременно для двух рынков - китайского и европейского - и будет иметь более компактные размеры, чем серия B, чтобы лучше соответствовать требованиям европейских покупателей.

Кроме того, Leapmotor представила в Китае большой SUV D19, который стал первой моделью в новой D-серии. Поставки этого внедорожника запланированы на первую половину 2026 года. Основатель, председатель правления и генеральный директор компании Чжу Цзянмин подтвердил, что в 2026 году Leapmotor выпустит две модели серии A, а также завершит строительство завода в Испании.

Новое предприятие будет расположено в Сарагосе - на существующих мощностях Stellantis, которые переоборудуют под производство электромобилей Leapmotor. После запуска в Европе основное внимание будет уделено моделям серии B. Первым на конвейер поступит Leapmotor B10, а после него - B05.

Leapmotor D19

Напомним, в 2023 году Stellantis инвестировал 1,5 млрд евро в Leapmotor, приобретя около 20% акций и став крупнейшим внешним инвестором китайского бренда. Сейчас компания активно расширяет линейку, планируя в течение трех лет охватить ценовой сегмент от 60 000 до 300 000 юаней (≈8 400 – 42 000 долларов) - всего 13–14 моделями серий A, B, C и D.

Среди актуальных моделей Leapmotor - T03, B10, B01, C01, C10, C11 и C16. Некоторые из них являются полноценными электромобилями (BEV), тогда как другие предлагаются в версии EREV (с расширенным запасом хода). В сентябре производитель установил новый рекорд продаж - 66 657 авто, что стало пятым подряд месяцем роста. Всего с января по сентябрь поставки Leapmotor выросли на 128,8% в годовом измерении - до 395 516 автомобилей.