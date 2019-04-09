Арт-объект в формате 3D анонсирует премьеру кроссовера на автосалоне в Нью-Йорке.

Весьма необычным способом компания Toyota решила анонсировать дебют нового кроссовера Highlander на автошоу в Нью-Йорке. Тизер представляет собой арт-объект от художника Майкла Мерфи.

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Модель актуального поколения Toyota Highlander выпускается с 2013 года, поэтому пришло время для смены генераций для одного из бестселлеров марки.

Двумерное изображение Майкла Мерфи, составленное из 200 плоских панелей, подвешенных в воздухе в 3 измерениях, показывает нам профиль Highlander 2020. Реальный автомобиль нового поколения автопроизводитель представит 16 апреля в Нью-Йорке.

Теперь о следующем Highlander известно немного. Ожидается, что авто оснастят знакомыми агрегатами – атмосферным 2.7 и 3.5 V6 турбо, а также гибридной силовой установкой.

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