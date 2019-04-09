Арт-об'єкт у форматі 3D анонсує прем'єру кросовера на автосалоні у Нью-Йорку.

У досить незвичний спосіб компанія Toyota вирішила анонсувати дебют нового кросовера Highlander на автошоу у Нью-Йорку. Тізер являє собою арт-об’єкт від художника Майкла Мьорфі.

Дивіться також: Hyundai нагадала про прем'єру свого найменшого кросовера Venue дизайнерськими скетчами

Модель актуального покоління Toyota Highlander випускається з 2013 року, тож настав час для зміни генерацій для одного з бестселерів марки.



Двовимірне зображення Майкла Мьорфі, складене з 200 пласких панелей, підвішених у повітрі в 3 вимірах, показує нам профіль Highlander 2020. Реальний автомобіль нового покоління автовиробник представить 16 квітня у Нью-Йорку.

Наразі про наступний Highlander відомо небагато. Очікується, що авто оснастять знайомими агрегатами – атмосферним 2.7 та 3.5 V6 турбо, а також гібридною силовою установкою.

Також цікаво: Електричний мінівен Volkswagen e-Transporter представлений офіційно