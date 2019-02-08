Особая версия внедорожника отмечает более чем 60 лет легендарной модели.

2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition посвящен истории модели, которая за почти 70 лет на рынке заслужила себе уважение водителей всего мира.

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Heritage Edition отличается от остальных “Крузеров” особыми 18-дюймовыми дисками BBS бронзового цвета, черной решеткой радиатора, фарами, противотуманными фарами и корпусами зеркал заднего вида. Спецверсия не имеет подножек, зато на задней стойке есть надпись с названием модели, выполненный в ретро стиле.

Фото: 2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition / Motor1

Внутренние изменения включают отделку черной кожей с контрастной прострочкой бронзового цвета, особые коврики и исключительно пятиместный салон. Выбор цвета кузова ограничен оттенками Midnight Black Metallic и Blizzard Pearl.

Никаких технических изменений для Land Cruiser Heritage Edition не предусмотрено. Внедорожник имеет стоковый 5,7-литровый V8 мощностью 381 л.с. и 8-ступенчатый “автомат” с постоянным полным приводом.

Новый Toyota Land Cruiser Heritage Edition будет выпущен ограниченной серией из 1200 автомобилей, продажи в США начнутся этим летом. Цена не объявлена.

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