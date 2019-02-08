Особлива версія позашляховика відмічає більш ніж 60 років легендарної моделі.

2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition присвячений історії моделі, що майже за 70 років на ринку заслужила собі повагу водіїв усього світу.

Також цікаво: На дорозі помічений новий Skoda Kamiq: фото, відео

Heritage Edition відрізняється від решти “Крузерів” особливими 18-дюймовими дисками BBS бронзового кольору, чорними гратами радіатора, фарами, протитуманними фарами і корпусами дзеркал заднього виду. Спецверсія не має підніжок, зате на задній стійці є напис з назвою моделі, виконаний в ретро стилі.

Фото: 2020 Toyota Land Cruiser Heritage Edition / Motor1

Внутрішні зміни включають оздоблення чорною шкірою з контрастною прострочкою бронзового кольору, особливі килимки і виключно п’ятимісний салон. Вибір кольору кузова обмежений відтінками Midnight Black Metallic і Blizzard Pearl.

Жодних технічних змін для Land Cruiser Heritage Edition не передбачено. Позашляховик має стоковий 5,7-літровий V8 потужністю 381 к.с. та 8-ступінчатий “автомат” з постійним повним приводом.

Новий Toyota Land Cruiser Heritage Edition буде випущений обмеженою серією з 1200 автомобілів, продажі у США почнуться цього літа. Ціна не оголошена.

Також цікаво: Мешканець багатоповерхівки збудував собі персональний підземний паркінг з ліфтом: відео