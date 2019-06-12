Локальная презентация Toyota Supra 2020 в Японии оказалась круче мировой, потому что в Детройте была представлена только новая машина, тогда как в Токио публике показали целую экспозицию из десятков культовых спорткаров всех поколений. И длился этот "Супра-фестиваль" целых три дня.

Даже если вы не большой поклонник марки Toyota, но интересуетесь автомобилями, не слышать о Supra вы не могли. А значит, можете знать, что в этом году появилось долгожданное пятое поколение модели. Если что-то из этого вы пропустили, эта галерея поможет вам приблизиться к пониманию, почему все петролхеды без ума от этого японского спорткара.

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Почти двадцать лет фанаты ждали обновление культового спорткара и на автосалоне в Детройте это наконец произошло: Toyota представила новую Supra 2020 с заводским индексом A90. Кое-кого из фанатов разочаровал тот факт, что новинка была рождена от союза Toyota с BMW. Возможно, именно поэтому компания решила провести эффектную домашнюю презентацию Supra mk5.

В шоуруме Mega Web в заливе Токио поклонники могли увидеть собранные в одном месте Supra от самой первой оригинальной машины до бескомпромиссного трекового болида Super GT на базе последней Supra, дрифтовые машины, тюнинг проекты от TRD и независимых ателье... Лучше показать, чем сказать.

Фото: Jalopnik/Ken Saito

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