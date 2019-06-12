Локальна презентація Toyota Supra 2020 у Японії виявилась крутішою за світову, бо у Детройті була представлена лише нова машина, тоді як у Токіо публіці показали цілу експозицію з десятків культових спорткарів усіх поколінь. І тривав цей "Супра-фестиваль" цілих три дні.

Навіть якщо ви не великий шанувальник марки Toyota, але цікавитесь автомобілями, не чути про Supra ви не могли. А відтак, можете знати, що цього року з’явилось довгоочікуване п’яте покоління моделі. Якщо щось з цього ви пропустили, ця галерея допоможе вам набилизитись до розуміння, чому усі петролхеди шаленіють від цього японського спорткара.

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Майже двадцять років фанати чекали на оновлення культового спорткара і на автосалоні в Детройті це нарешті відбулось: Toyota представила нову Supra 2020 з заводським індексом A90. Декого з фанів розчарував той факт, що новинка була народжена від союзу Toyota з BMW. Можливо, саме тому компанія вирішила провести ефектну домашню презентацію Supra mk5.

У шоурумі Mega Web в затоці Токіо шанувальники могли побачити зібрані в одному місці Supra від найпершої оригінальної машини до безкомпромісного трекового боліда Super GT на базі останньої Supra, дріфтові машини, тюнінг проекти від TRD та незалежних ательє… Краще показати, ніж мовити.

Фото: Jalopnik/Ken Saito

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