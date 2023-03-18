Украинские грузовики будут ездить в Европу без разрешений как минимум до 30 июня 2024 года.

Действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок пролонгировано до 30 июня 2024 года. Соответствующая договоренность была достигнута на первом заседании Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, сообщают в Министерстве инфраструктуры.

Документ, подписанный в июне 2022 года, упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.

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“За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%”, – говорит Александр Кубраков, Вице премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Вместе с европейскими партнерами в министерстве развивают необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыли 2 новых пункта пропуска на границе Румынией, а также пункт контроля для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей. Кроме того, расширили пропускную способность пункта «Краковец – Корчёва» и упорядочили работу пункта «Ягодин – Дорогуск» на границе с Польшей.

После подписания Соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений – на 43%.

Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.