Украинские грузовики будут ездить в Европу без разрешений как минимум до 30 июня 2024 года.
Действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок пролонгировано до 30 июня 2024 года. Соответствующая договоренность была достигнута на первом заседании Совместного комитета Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом, сообщают в Министерстве инфраструктуры.
Документ, подписанный в июне 2022 года, упразднил необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС.
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“За первый год договоренность доказала свою практическую эффективность. За период ее действия объемы двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок выросли более чем на 50%”, – говорит Александр Кубраков, Вице премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.
Вместе с европейскими партнерами в министерстве развивают необходимую логистическую инфраструктуру на границе. В частности, с начала полномасштабного вторжения открыли 2 новых пункта пропуска на границе Румынией, а также пункт контроля для пропуска пустых грузовых транспортных средств на границе с Польшей. Кроме того, расширили пропускную способность пункта «Краковец – Корчёва» и упорядочили работу пункта «Ягодин – Дорогуск» на границе с Польшей.
После подписания Соглашения в июне 2022 года количество перевозчиков, пересекавших границу в направлении ЕС, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 53%, а само количество пересечений – на 43%.
Соглашение также упрощает процедуру признания водительских документов. Украина и ЕС освободили владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.
- Напомним, Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом было подписано 29 июня 2022 года. Оно позволило избежать торможения экспорта украинской продукции.