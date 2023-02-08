Укртрансбезпека пояснила, кому надсилаються постанови після реєстрації перевантаження WIM-комплексами та коли сплатити штраф або оскаржити його.

Постанову у справі про адмінправопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі WIM-системою, направляють на адресу реєстрації місця проживання (перебування):

належного користувача транспортного засобу;

фізичної особи, за якою зареєстровано ТЗ;

керівника юридичної особи, за якою зареєстровано ТЗ;

особи, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи, за якою зареєстровано ТЗ.

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Законної сили постанова набирає після:

вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення (при цьому постанова може бути вручена як особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, так і повнолітньому члену сім’ї такої особи);

отримання поштового повідомлення про відмову в її отриманні;

повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.

Зверніть увагу:

Постанова набирає законної сили незалежно від того чи була вона вручена особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. Якщо Ви змінили адресу реєстрації місця проживання (перебування), не забувайте вносити відповідні зміни через Головний сервісний центр МВС.

WIM-штраф можна сплатити добровільно або подати відповідну скаргу до Укртрансбезпеки або до суду протягом десяти днів із дня набрання постановою законної сили.

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Через 10 днів із правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, зазначеного у постанові.

Перевірити наявність винесених постанов щодо адмінправопорушень можна за посиланням.