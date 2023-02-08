Укртрансбезопасность объяснила, кому направляются постановления после регистрации перегрузки WIM-комплексами и когда уплатить штраф или обжаловать его.

Постановление по делу об админправонарушениях, зафиксированных в автоматическом режиме WIM-системой, направляется в адрес регистрации места жительства (пребывания):

надлежащего пользователя транспортного средства;

физического лица, по которому зарегистрировано ТС;

руководителя юридического лица, по которому зарегистрировано ТС;

лица, исполняющего полномочия руководителя такого юридического лица, за которым зарегистрировано ТС.

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Законную силу постановление набирает после:

вручения лицу или получении почтового сообщения о вручении (при этом постановление может быть вручено как лицу, привлекаемому к административной ответственности, так и совершеннолетнему члену семьи такого лица);

получение почтового сообщения об отказе в его получении;

возврате почтовой отправки с отметкой о невручении.

Обратите внимание:

Постановление вступает в законную силу независимо от того было ли оно вручено лицу, которое привлекается к административной ответственности. Если Вы изменили адрес регистрации места проживания (пребывания), не забывайте вносить соответствующие изменения через Главный сервисный центр МВД.

WIM-штраф можно оплатить добровольно или подать соответствующую жалобу в Укртрансбезопасность или в суд в течение десяти дней со дня вступления в силу постановления законной силы.

Кстати говоря суд отменил 16 штрафов за перегрузку

Через 10 дней с правонарушителя взимается двойной размер штрафа, указанного в постановлении.

Проверить наличие вынесенных постановлений по админправонарушениям можно по ссылке.