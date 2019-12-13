Стало известно, что Департамент транспортных средств Калифорнии за прошлый год продал персональную информацию о водителях третьим лицам на сумму более 50 миллионов долларов. И это законно.

Департамент транспортных средств (DMV) штата Калифорния в течение минимум шести лет продает персональные данные водителей сторонним организациям и лицам, зарабатывая на этом по $40-50 миллионов ежегодно.

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DMV получает информацию от граждан при регистрации новых автомобилей, выдаче и обновлении водительских удостоверений. Третьим лицам передаются, в частности, имена и фамилии, адреса проживания, данные о прибылях и другая персональная информация.

В 2014 году прибыль от продаж анкет составила 41,5 миллионов долларов, а в прошлом году Департамент заработал еще больше – 52 миллиона. Покупатели личных данных не называются, однако известно, что среди них есть кредитные брокеры, страховые компании, производители автомобилей, кадровые агентства и частные детективы.

DMV заявляет, что продажа личных данных водителей происходит по закону и не нарушает положения о защите персональной информации. Куда направляются полученные средства – не ясно, хотя в Департаменте уверяют, что они идут на повышение безопасности на дорогах. Действия DMV вызвали волну возмущения и жесткой критики. Сенатор и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что калифорнийский Департамент транспортных средств ни в коем случае не должен получать от этого прибыль, тем более в таком размере, сообщает Vice.

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