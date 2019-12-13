Стало відомо, що Департамент транспортних засобів Каліфорнії за минулий рік продав персональну інформацію про водіїв третім особам на суму більше 50 мільйонів доларів. І це законно.

Департаменті транспортних засобів (DMV) штату Каліфорнія протягом щонайменше шести років продає персональні данні водіїв стороннім організаціям та особам, заробляючи на цьому по $40-50 мільйонів щорічно.

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DMV отримує інформацію від громадян, під час реєстрації нових автомобілів, видачі та оновлення водійських посвідчень. Третім особам передаваються, зокрема, імена і прізвища, адреси проживання, данні про прибутки та іншу персональну інформацію.

У 2014 році прибуток від продажів анкет склав 41,5 мільйонів доларів, а минулого року Департамент заробив ще більше – 52 мільйони. Покупці особистих даних не називаються, однак відомо, що серед них є кредитні брокери, страхові компанії, виробники автомобілів, кадрові агентства та приватні детективи.

DMV заявляє, що продаж особистих даних водіїв відбувається згідно з законом і не порушує положення про захист персональної інформації. Куди спрямовуються отримані кошти – не ясно, хоча у Департаменті запевняють, що вони йдуть на підвищення безпеки на дорогах. Дії DMV викликали хвилю обурення та жорсткої критики. Сенатор і кандидат в президенти від Демократичної партії Берні Сандерс заявив, що каліфорнійський Департамент транспортних засобів в жодному разі не повинен отримувати від цього прибуток, тим більше в такому розмірі, повідомляє Vice.

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