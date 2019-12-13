У колишнього президента України Леоніда Кучми - новий автомобіль. Кортеж екс-глави держави помітили в центрі Києва.

Тепер Леонід Данилович їздить на броньованому Mercedes-Benz S600 Guard W222, причому в супроводі держохорони на Mercedes GL. Коштує такий седан мінімум півмільйона доларів. Не виключено, що машину виділила держава.

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До цього у Кучми був Mercedes S-Class W221, також броньований. Екс-президент користувався цим авто протягом останніх 12 років.