У бывшего президента Украины Леонида Кучмы – новый автомобиль. Кортеж экс-главы государства заметили в центре Киева.

Теперь Леонид Данилович ездит на бронированном Mercedes-Benz S600 Guard W222, причем в сопровождении госохраны на Mercedes GL. Стоит такой седан минимум полмиллиона долларов. Не исключено, что машину выделило государство.

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До этого у Кучмы был Mercedes S-Class W221, также бронированный. Экс-президент пользовался этим авто в течение последних 12 лет.