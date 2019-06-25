Сегодня, 25 июня, жители пяти поселков одновременно вышли на акцию протеста против большегрузного транспорта. Люди ходят по пешеходным переходам и не пропускают грузовики.

Участники акции требуют от власти строительства отдельной дороги для загруженного транспорта, следующего в морской порт. Возмущенные жители не хотят пускать фуры через свои поселки, так как они разбивают дороги и представляют опасность для пешеходов. Люди требуют, чтобы к ним приехало руководство города и порта.

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"Каждый район перекрыл самостоятельно. Кривая балка перерыла свою дорогу. Хаджибеевская свою. Мы вышли на свою дорогу. Балтская дорога тоже перекрыта местными. Лиманная дорога тоже. Пять этих дорог перекрыты. Сегодня ни один грузовик не попадет в порт, – рассказала одна из активисток.

Сообщается, что по этим дорогам пропускают легковой, пассажирский и служебный транспорт и блокируется весь большегрузный.