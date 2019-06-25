Сьогодні, 25 червня, жителі п’яти селищ одночасно вийшли на акцію протесту проти великовантажного транспорту. Люди ходять по пішохідних переходах і не пропускають вантажівки.

Учасники акції вимагають від влади будівництва окремої дороги для завантаженого транспорту, який прямує в морський порт. Обурені жителі не хочуть пускати фури через свої селища, так як вони розбивають дороги і становлять небезпеку для пішоходів. Люди вимагають, щоб до них приїхали керівництво міста і порту.

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"Кожен район перекрив самостійно. Крива балка перерила свою дорогу. Хаджибеевская свою. Ми вийшли на свою дорогу. Балтська дорога теж перекрита місцевими. Лиманна дорога теж. П’ять цих доріг перекриті. Сьогодні жодна вантажівка не потрапить в порт, – розповіла одна з активісток.

Повідомляється, що по цих дорогах пропускають легковий, пасажирський і службовий транспорт і блокується весь великовантажний.